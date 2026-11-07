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Parohiile Dobrogei

“Parohiile Dobrogei” – HRAMUL BISERICII “Sf.Ier. Nectarie” din Constanța

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Emisiunea “Parohiile Dobrogei” – HRAMUL BISERICII “Sf.Ier. Nectarie” din Constanța – 7 noiembrie 2026.
Invitat: Pr. CIPRIAN COJOCARU, paroh
Realizator: Andreea Irianu.

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