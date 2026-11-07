Emisiunea “Parohiile Dobrogei” – HRAMUL BISERICII “Sf.Ier. Nectarie” din Constanța – 7 noiembrie 2026. Invitat: Pr. CIPRIAN COJOCARU, paroh Realizator: Andreea Irianu. Distribuiți Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Email a link to a friend (Opens in new window) Email Print (Opens in new window) Print Related ← “Tânărul creştin” – CINE SE POATE MÂNTUI? “Cuvântul Vieții” – DIN SOMNUL MORȚII NU NE TREZEȘTE DECÂT CREDINȚA ÎN PUTEREA ÎNVIERII →