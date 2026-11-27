Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine, duminică și luni la Mănăstirea Sfântul Apostol Andrei din apropierea localității Ion Corvin.Astfel, mâine, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului și Acatistul Sfântului Apostol Andrei.Duminică, de la ora 8.00, va săvârși Sfânta Liturghie.Luni, va oficia Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de ierarhi din țară și din străinătate, preoți și diaconi, de la ora 8.00.

Constănțenii sunt invitați la concertul tradițional de colinde, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Acesta se va desfășura luni, 30 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 17.00.

Concertul va fi susținut de Corala bărbătească ortodoxă Armonia, dirijată de Arhid. Lect. Univ. Dr. Ion Iulian Dumitru, Grupul coral “TOMIS”, dirijat de Col. dr. Cornel Ignat, solistă Cătălina Alexa, Corul bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din Constanța și studenți Alumni ai Facultății de Arte din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța, dirijor, Conf. Univ. Dr. Ruxandra Mirea.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, iar intrarea va fi liberă.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a opta ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de a cincea ediție a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu” va debuta mâine.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani și este organizată de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Aleșii locali au votat reintroducerea abonamentului urban CT BUS pe o singură linie.

De asemenea, a fost reintrodus abonamentul doar pentru municipiul Constanța.

În schimb, nu au fost votate amendamentele referitoare la reducerea prețului biletului la 3 lei și a abonamentului pentru două linii la o sută de lei, dar au trecut cele care vizează mai multe interdicții și sancțiuni.

CT BUS a înființat de ieri o nouă stație de autobuz pe bulevardul Mamaia.

Aceasta se află între stațiile Pescărie și Sat Vacanță, denumită „Pavilionul Expozițional”.

Stația va fi deservită de liniile 5-40 și 14, pe sensul de mers spre Campus/VIVO.

Decizia a fost luată ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea călătorilor, care au semnalat necesitatea unui acces mai facil către Pavilionul Expozițional, dinspre Gară și Centru, precum și către clinica medicală din apropierea stației.

Ministerul Educației propune noi modificări în stabilirea numărului de clase în școli pentru următorul an școlar.

Acestea vor fi diferite în funcție de locul unde se află școala: în mediul rural, urban și municipii.

De asemenea, la orașe numărul ar putea crește, iar în municipii oficialii iau în considerare reducerea cifrei.

Totodată, acolo unde sunt puțini elevi în clase paralele, autoritățile iau în calcul comasarea acestora.