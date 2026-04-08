Știri 8 aprilie 2026

Ierarhul nostru, va oficia astăzi, de la ora 17.00, slujba Deniei.Mâine, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie, iar de la ora 16.40, slujba Deniei celor 12 Evanghelii.Vineri, de la ora 9.00, va oficia slujba Vecerniei, în cadrul căreia va fi scos Sfântul Epitaf din Sfântul Altar, iar de la ora 17.00, va oficia slujba Deniei Prohodului Domnului.Sâmbătă, de la ora 9.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Sânta Liturghie la capela „Sfântul Nicolae” a Penitenciarului Poarta Albă.

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România cu o cursă specială, în Sâmbăta Mare.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a explicat, că delegația română a primit aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în țară.

Biserica Ortodoxă Română a anunțat însă, că în cazul în care Sfânta Lumină nu va putea fi adusă în acest an de la Ierusalim, va fi oferită credincioșilor Sfânta Lumină adusă în 2025, care a fost păstrată neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială la Catedrala Patriarhală, ca măsură preventivă.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, precipitații mixte și răcire a vremii pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până vineri, la ora 10.00.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 50…60 km/h.

În centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă.

CRTS Constanța va fi deschis mâine pentru donari de sânge, între orele 7.30 și 11.30.

Acesta precizează că numărul de persoane neprogramate care vor putea intra pe procedura de selecție în vederea donării de sânge va fi de 45.

De vineri, până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis, deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

CFR Călători va suplimenta cu vagoane trenurile de pe rutele cele mai solicitate în perioada sărbătorilor pascale.

Este vorba despre cele care asigură legătura dintre Bucureşti şi marile oraşe din principalele regiuni ale ţării.

În acest sens, compania îi sfătuieşte pe pasageri să îşi planifice din timp deplasările şi să achiziţioneze biletele în avans.

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi temporar deschisă pe ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule.

Măsura este valabilă de mâine, de la ora 16:00, până pe 14 aprilie, la ora 8:00.

Măsura are ca scop reducerea timpilor de aşteptare la trecerea frontierei în zilele cu trafic intens.

Alocaţiile de stat pentru copii, indemnizaţiile pentru creşterea lor şi stimulentele de inserţie vor fi achitate în cursul acestei săptămâni.

Autorităţile au anunțat că plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza astăzi, iar prin mandat poştal până cel târziu mâine.

Suma totală alocată de statul român depăşeşte 1,9 miliarde de lei şi este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de persoane.