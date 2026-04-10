Știri 10 aprilie 2026

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 17.00, slujba Deniei Prohodului Domnului.Mâine, de la ora 9.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la capela „Sfântul Nicolae” a Penitenciarului Poarta Albă.Duminică, Biserica Ortodoxă va prăznui Învierea Domnului.Cu acest prilej, mâine, de la ora 23.30, ierarhul nostru va aduce Sfânta Lumină din largul Mării Negre în Portul Tomis, apoi, la ora 23.45, o va oferi credincioșilor prezenți în apropierea altarului de vară al Catedralei arhiepiscopale.Slujba va continua în aer liber, de la ora 00:00, cu oficierea Canonului Învierii, apoi, de la ora 1.00, în interiorul catedralei, va fi săvârșită Sfânta Liturghie.Duminică, de la ora 12.00, la Catedrala arhiepiscopală, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei, cunoscută sub numele de „a doua Înviere”, în timpul căreia Sfânta Evanghelie va fi citită în 12 limbi de circulație internațională.La finalul slujbei, credincioșii vor putea audia un Concert pascal susținut de către Corala bărbătească „Armonia”, a Arhiepiscopiei Tomisului.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă.

Aceasta a fost închisă 40 de zile în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Reluarea accesului credincioşilor în sfântul lăcaş face posibilă participarea la ceremonia primirii Sfintei Lumini, a transmis Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise şi alte locuri sfinte importante, între care Zidul Plângerii şi Muntele Templului.

În acest context, poliţia israeliană a dispus măsuri sporite de securitate în întreg oraşul pentru gestionarea numărului mare de pelerini aşteptaţi.

Peste 400 de polițiști constănțeni vor fi la datorie, zilnic, în perioada Paștelui.

Atenția va fi sporită în noaptea de Înviere, când peste 260 de lăcașuri de cult vor fi supravegheate.

Șeful Poliției Județene, chestorul Cornel Mototolea, a declarat că 20 de echipaje de poliție rutieră vor acționa pe principalele artere din județ.

Totodată, polițiștii din cadrul Serviciului de Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității au desfășurat activități preventive în zona locașurilor de cult și a mediilor recreaționale din municipiul Constanța, cu scopul creșterii gradului de siguranță și prevenirii infracțiunilor.

Serviciul de curățenie în autobuzele CT BUS va fi asigurat.

Compania locală de transport a întreprins toate demersurile legale pentru a încheia un contract de curățenie în autobuze la cap de linie, după ce fosta firmă prestatoare a renunțat unilateral la colaborare în luna februarie.

De atunci igienizarea autobuzelor s-a realizat doar la final de program, în autobază, cu personalul propriu.

CT BUS împreună cu Primăria Municipiului Constanța, a introdus o nouă platformă digitală.

Aceasta se numește tranzy.ai, care ajută la gestionarea transportului și le oferă călătorilor informații în timp real.

Noul sistem conectează totul într-un singur loc: autobuzele, dispeceratul, aplicația pentru călători și ecranele din stații.

Astfel, informațiile sunt actualizate constant și sunt disponibile atât pe telefon, cât și direct în stație.

Ministerul Sănătăţii a lansat campania naţională “Eroii FAST”, dedicată minorilor.

Proiectul îi învaţă pe cei mici să identifice rapid simptomele critice ale unui AVC şi să sune imediat la 112.

Cu peste 60.000 de cazuri anual, ţara noastră se află în continuare printre statele europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate acestei afecţiuni.

Specialiştii spun că prevenţia şi educaţia medicală începute la vârste fragede pot contribui la salvarea de vieţi.

Atenție la fraudele online în perioada Paștelui!

Avertizarea vine din partea specialiștilor implicați în proiectul național Siguranța Online, care au lansat un ghid practic de protecție digitală destinat utilizatorilor.

În cadrul acestui proiect aceștia pot accesa ghiduri, exemple de fraude și teste interactive pentru verificarea cunoștințelor privind siguranța digitală.

Avertismentul specialiștilor vine pe fondul unei creșteri accelerate a fraudelor informatice și sugerează să nu se divulge datele cardului și să se evite linkurile suspecte.