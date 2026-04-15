Știri 15 aprilie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie și slujba înmormântării maicii Paraschiva.De la ora 17.30, va oficia slujba Acatistului Izvorului Tămăduirii, urmat, de la ora 18.15, de Vecernie și Sfințirea Apei, la mănăstirea Crucea, așezământ monahal ce are și hramul Izvorul Tămăduirii.Vineri, de praznicul Izvorului Tămăduirii, de la ora 7.45, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea Dervent.Apoi, împreună cu clerul și credincioșii va merge în procesiune la Izvorul tămăduitor, situat în apropierea mănăstirii, unde va oficia slujba de Sfințire a Apei.

Elevii și preșcolarii au revenit, de astăzi, la școală.

Până la finalul anului școlar, elevii vor mai avea parte de un weekend prelungit, de 1 Mai, și alte 3 zile libere.

Astfel, pe 1 Mai, pe 31 mai, de Rusalii, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, și pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului, nu se vor face cursuri.

CT BUS a anunțat reguli stricte pentru constănțenii care folosesc transportul public.

Compania face apel la călători să nu urce în autobuze cu saci încărcați cu deșeuri, pet-uri sau sticle goale.

De asemenea, nu este permis accesul cu materiale explozibile, inflamabile sau caustice ori acide.

Pentru a evita incidentele, este interzisă urcarea cu obiecte care prin volum pot provoca daune, vătămări corporale sau pot murdări, precum bicicletele sau trotinetele.

Elevele din România au obținut locul I în Europa și locul doi, în lume, după China, la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete 2026.

Potrivit Ministerului Educației, aceasta s-a desfășurat în Franța, la Bordeaux și a reunit 247 de concurente din 66 de țări.

În cadrul Olimpiadei, elevele au obținut două medalii de aur și una de bronz.

Ele învață la Colegiul Național “Alexandru Odobescu” din Pitești, și la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Înscrierea în programul Discover EU se face până pe 22 aprilie.

Tinerii din statele membre, născuți în perioada iulie 2007 – 30 iunie 2008, pot obține permise de călătorie gratuite pentru excursii cu trenul de până la șapte zile prin Europa.

Cei selectați vor primi și un card de reduceri pentru transport public, activități culturale, cazări, alimentație, sporturi și alte servicii.

În această ediție a programului sunt disponibile 40.000 de permise de călătorie.

Lucrările de reparaţie pe podul Ruse-Giurgiu continuă.

Acestea au fost reluate, de ieri, de la ora 08.00 și vor continua pe ultimii 320 de metri ai benzii spre România.

Reabilitarea podului va continua fără oprirea traficului, deoarece procesul de lucru este organizat astfel încât vehiculele să poată trece alternativ, în ambele sensuri, pe banda pe care nu se lucrează.

Somnul neregulat poate dubla riscul de boli de inimă.

Un studiu realizat de cercetători finlandezi arată că variaţiile mari ale orei de culcare sunt asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore, în special la persoanele care dorm mai puţin de opt ore pe noapte.

În acest grup de studiu, riscul a fost aproximativ dublu comparativ cu persoanele cu un program de somn mai regulat.

Autorii arată că o oră de culcare constantă reflectă stabilitatea ritmului zilnic de viaţă.