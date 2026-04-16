Știri 16 aprilie 2026

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia astăzi, de la ora 17.30, slujba Acatistului Izvorului Tămăduirii, urmată, de la ora 18.15, de Vecernie și Sfințirea Apei, la mănăstirea Crucea din județul Constanța, așezământ monahal ce are și hramul Izvorul Tămăduirii.Mâine, de la ora 7.45, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea Dervent.Apoi, împreună cu clerul și credincioșii va merge în procesiune la Izvorul tămăduitor, situat în apropierea mănăstirii, unde va oficia slujba de Sfințire a Apei.Sâmbătă, de la ora 7.45, va săvârși Sf. Liturghie la biserica Sfântul Ștefan, de la Gară.

Persoanele afectate de incendiul din cartierul Henri Coandă vor fi cazate în alte locuințe sociale.

Potrivit primarului Vergil Chițac, au fost evacuate 157 de persoane, inclusiv copii, care au fost puse în siguranță.

Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susţine evaluările naţionale luna viitoare.

Pentru elevii de clasa a II-a, testările vor avea loc între 12 şi 15 mai, pentru cei de clasa a IV-a între 19 şi 21 mai, iar pentru cei de clasa a VI-a, între 26 şi 28 mai.

Rezultatele nu vor fi trecute în catalog, ci sunt utilizate pentru adaptarea procesului de învăţare.

Comisia Europeană a dezvoltat o aplicaţie pentru protejarea copiilor care accesează mediul online.

Aceasta poate fi instalată de părinţi pe orice dispozitiv, iar accesul pe site-urile web va presupune verificarea vârstei utilizatorilor.

Aplicaţia va putea fi descărcată şi utilizată în toate ţările de pe Glob.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că un copil din şase este hărţuit online, iar un copil din opt hărţuieşte un alt copil în mediul virtual.

Camera Deputaţilor a respins legea privind meşteşugarii tradiţionali din România.

Documentul a primit raport de respingere şi din partea comisiilor de specialitate, conform deciziei judecătorilor CCR.

În expunerea de motive, iniţiatorii proiectului argumentau că în România nu există o reglementare specifică pentru sectorul meşteşugurilor tradiţionale, deşi fenomenul există.

Facturile în euro ar putea fi calculate doar la cursul BNR.

Așa prevede un proiect de lege depus în Parlament, potrivit căruia operatorii economici nu vor mai putea să adauge diverse comisioane și alte costuri peste cursul oficial al Băncii Naționale.

În acest fel, vor fi eliminate costurile suplimentare pe care românii le suportă atunci când cumpără mașini, locuințe sau pachete turistice în străinătate.

Dacă vor fi aprobate de Parlament, noile prevederi se vor aplica și contractelor aflate în derulare.

România sprijină populaţia civilă din Liban.

Aceasta se confruntă cu o criză umanitară generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu.

Astfel, 15 tone de alimente, corturi şi cazarmament, din rezervele de stat, încărcate în două aeronave ale MApN, au plecat ieri spre Amman, iar în cadrul unui convoi umanitar multinațional și la Beirut.

Decizia a fost luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.