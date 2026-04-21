Știri 21 aprilie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.De la ora 17.00, va conduce o procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în parohia „Sfântul Gheorghe” din Mangalia, apoi va oficia slujba Vecerniei.Joi, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Gheorghe” din Constanța, cu prilejul hramului.Apoi, de la ora 15.30, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Gheorghe” din cartierul constănțean Palazu Mare.Tot joi, de la ora 20.40, ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului și răcire accentuată pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până joi la ora 10.00.

Astfel, vor fi perioade în care va ploua pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest.

Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…55 km/h.

Vremea va deveni rece pentru această dată, iar în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă.

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța anunță zboruri către Roma din 30 iunie.

Zborurile vor avea o frecvență bisăptămânală, în fiecare marți și sâmbătă.

Pe lângă noua destinație, de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu se poate zbura către Istanbul, Londra și Antalya.

Preţurile carburanţilor continuă să scadă, pe fondul reducerii preţului barilului de petrol.

Benzina costă în medie 8,23 lei, iar motorina – 8,93 lei.

De altfel, în cazul motorinei, România are al zecelea cel mai mic preț dintre statele Uniunii Europene.

Administrarea unui număr mare de suplimente alimentare poate avea consecinţe negative.

Astfel, consumul excesiv de vitamine şi suplimente alimentare, în special de seleniu şi vitamina A, poate provoca pierderea părului, potrivit specialiștilor.

Se recomandă să nu se depăşească doza zilnică de vitamine, deoarece un consum excesiv poate provoca probleme de sănătate.

Ministrul Muncii vrea să verifice contractele de muncă rezervate persoanelor cu dizabilități.

Florin Manole a semnat un ordin prin care echipe mixte de control verifică în teren unitățile protejate autorizate.

Aceste structuri economice publice sau private sunt cele care angajează cel puțin 30% persoane cu dizabilități și sunt autorizate oficial să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii.

Experții trag un semnal de alarmă privind un nou val de tentative de fraudă online.

Atacatorii expediază mesaje prin e-mail sau SMS și folosesc abuziv identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română sau ANAF.

Victimele sunt acuzate de acte grave și se impune un termen de răspuns de 48 de ore pentru a pune presiune.

Experții de la DNSC spun că instituțiile statului nu folosesc metode de contact ca e-mailul sau SMS-ul.