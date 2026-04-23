Știri 23 aprilie 2026

S-a născut în ţinutul Capadocia, din Turcia de astăzi, într-o familie de buni creştini.În timpul împăratului roman Diocleţian, tânărul Gheorghe s-a înrolat în armata romană, unde a fost ridicat în rangul de ofiţer în garda imperială, datorită calităţilor sale alese.În anul 303, împăratul a emis un decret de persecuţie a creştinilor, iar sfântul Gheorghe a mers de bună voie înaintea împăratului pentru a-L mărturisi pe Hristos.Uimit de curajul acestuia, Diocleţian l-a trimis în închisoare, unde a fost aspru chinuit.Datorită răbdării cu tărie şi curaj a torturilor, soţia împăratului, Alexandra, s-a convertit la creştinism, motiv pentru care împăratul a martirizat-o, iar apoi a dispus decapitarea Sfântului Gheorghe, la data de 23 aprilie a anului 303.Pentru curajul cu care l-a mărturisit pe Hristos a fost supranumit „purtătorul de biruinţă”, iar în ţara noastră a fost ales ca ocrotitor al armatei, încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care a dispus ca pe steagul de luptă să fie pusă icoana sfântului.În icoane, Sfântul Gheorghe este înfăţişat călare, cu o suliţă şi cum ucide un balaur.În România aproximativ un milion de români poartă numele Sf. Gheorghe sau derivate ale acestuia.Totodată, astăzi este „Ziua Forţelor Terestre“, al căror patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji astăzi în cartierul constănțean Palazu Mare.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 15.30, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Gheorghe”.

De asemenea, de la ora 20.40, Ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 22.00.

Astfel, în Dobrogea, Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și nord-estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

Furnizarea căldurii în sistem centralizat în municipiul Constanța va fi întreruptă de mâine.

Termoficare Constanța a precizat că inițial, sistarea furnizării căldurii trebuia să aibă loc pe 14 aprilie, însă a fost amânată, din cauza temperaturilor încă scăzute.

Constănțenii din sistemul centralizat de termoficare vor primi în continuare apă caldă în regim non-stop.

Poliția Locală Constanța s-a mutat într-un sediu nou.

Acesta este amplasat în zona industrială, în vecinătatea fostului depou de tramvaie, în clădirea fostului liceu Vasile Pârvan.

Până acum, Poliția Locală Constanța a funcționat într-un sediu închiriat de pe strada Amzacea.

Coiful de la Coţofeneşti este expus la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti.

Acesta împreună cu cele două brăţări dacice de aur au fost recuperate după ce au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda.

Piesele de tezaur românesc vor fi expuse publicului până pe data de 3 mai.

De luna viitoare, coiful va intra în proces de restaurare, deoarece pe suprafaţa acestuia sunt urme uşoare de lovituri.