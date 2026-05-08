Știri 8 mai 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.Mâine dimineață, de la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfinții Dionisie Exiguul și Efrem Cel Nou, din comuna Târgușor, județul Constanța.

Astăzi este Ziua Mondială a Crucii Roşii.

Aceasta a fost stabilită de către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii în anul 1859 în urma luptei de la Solferino, unde peste 40 de mii de răniţi au fost îngrijiţi de un singur medic.

Societăţile Naţionale de Cruce Roşie din întreaga lume, marchează această zi prin semnalarea provocărilor umanitare ale urbanizării.

În țara noastră, peste 5.500 de tineri sunt voluntari ai Crucii Roşii Române.

CRTS Constanța anunță că stocurile de sânge pentru grupele cu Rh negativ sunt în scădere.

Centrul roagă donatorii cu Rh negativ să vină să doneze sânge, zilnic, de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

Constănțenii sunt invitați la un concert caritabil.

Acesta se va desfășura marți, 12 mai, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, de la orele 18.00.

Concertul va fi suținut de artiști precum Marius Brutaru, Nicolae Pavel, Iulian Bratu, Gina Pintea, dar și de Ansamblurile folclorice „Cătinașul” din comuna Tortoman și „Pandelașul” din Medgidia.

Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru construirea Bisericii din cadrul Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din localitatea Mircea-Vodă, jud. Constanța.

Concertul este organizat de Asociația Culturală Viostefnik și Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor Burada”.

Apa îmbuteliată poate afecta sănătatea.

Noi studii arată că aceste sticle ar putea elibera miliarde de particule de nanoplastice la fiecare înghiţitură, elemente microscopice care pătrund în fluxul sanguin şi pot afecta funcţionarea mai multor organe.

Un litru de apă îmbuteliată poate conţine aproximativ 240.000 de particule de plastic, dintre care aproximativ 90% sunt nanoplastice.

O analiză din 2025 prezintă dovezi tot mai numeroase că microplasticele şi nanoplasticele pot creşte riscurile cardiovasculare prin inflamaţie, stres oxidativ şi acumulare în ţesutul cardiac şi în vasele de sânge.

Guvernul acordă prima de carieră didactică.

Astfel, profesorii vor primi carduri în valoare de 1.500 de lei net, bani proveniţi din fonduri europene.

Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărţi de specialitate şi echipamente necesare la clasă.

Tinerii europeni se confesează inteligenței artificiale!

Potrivit unui sondaj, aproape jumătate dintre tinerii din Europa au utilizat chatboturi bazate pe inteligența artificială pentru a discuta chestiuni intime sau personale.

De asemenea, aproape 4 din 5 utilizatori au descris inteligența artificială ca pe un ‘consilier de viață’ sau ca pe un ‘confident’.

Rezultatele au evidențiat îngrijorări tot mai mari cu privire la sănătatea mintală a tinerilor.

Aproximativ 28% dintre respondenți au îndeplinit criteriile pentru o posibilă tulburare de anxietate generalizată.

Sondajul a fost realizat la începutul acestui an pe 3.800 de persoane cu vârste cuprinse între 11 și 25 de ani din Franța, Germania, Suedia și Irlanda.

Specialiștii atrag atenția că inteligența artificială poate oferi informații și sprijin, dar nu ar trebui să înlocuiască relațiile umane sau îngrijirea medicală profesională.