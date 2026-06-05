Știri 5 iunie 2026

Evenimentul se va desfășura, de la ora 18.30, unde va fi prezent și Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale.Filmul se intitulează „DOBROGEA – Bethleemul creștinismului românesc” și este realizat de Enea Dabija, cu sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului.De la ora 19.30 va urma conferința cu donație de carte intitulată „Primul Conciliu de la Niceea și Sfântul Ioan Casian”.Mâine, de la ora 7.00, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie în paraclisul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale din Paris.Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală din Constanța.Duminică, Biserica Ortodoxă va prăznui Duminica Tuturor Sfinților.Cu acest prilej, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea Colilia.

Noi hotărâri au fost adoptate zilele acestea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Astfel, a aprobat înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie, și a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie.

Totodată, Sfântul Sinod a aprobat proiectele de text ale următoarelor Acatiste dedicate cinstirii Sfintelor Femei Românce, printre care: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași.

Astăzi este Ziua Mondială a Mediului Înconjurător.

Această zi a fost instituită în anul 1972 la prima Conferinţă mondială a Naţiunilor Unite consacrată problemelor protecţiei mediului.

Astfel, peste 100 de ţări ale lumii marchează această zi prin acţiuni menite să atragă atenţia asupra degradării mediului înconjurător.

Tot astăzi este și Ziua Învăţătorului.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, această manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic și cultural, are loc anual, la 5 iunie și a fost stabilită prin lege în anul 2007.

Cu această ocazie, elevii nu fac astăzi cursuri.

Ministerul Educaţiei şi alte instituţii abilitate ale statului pot acorda de Ziua Învăţătorului, premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite.

Abonamentele cu facilități de transport sau facturi, nu vor putea fi emise, în acest weekend la tonetele CT BUS.

Vor fi disponibile comercializarea biletelor în format clasic, reîncărcările cardurilor și emiterea cardurilor prin sistemul Eticketing.

Singura excepție va fi la toneta CET, unde se vor comercializa doar bilete în format clasic.

Pentru emiterea titlurilor de călătorie cu factură și a abonamentelor cu facilități de transport, călătorii sunt rugați să revină la tonetele CT BUS, de luni, 8 iunie.

Preşedintele României, Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de prim-ministru.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună.

Șoseaua Transalpina a fost redeschisă circulației.

Accesul pe acest sector montan este permis doar în intervalul orar 9:00 – 20:00.

Ulterior, programul se va prelungi de la 7:00 până la ora 21:00.

De asemenea, drumul este deschis exclusiv autovehiculelor cu o masă de maxim 3,5 tone.

Poliția Română avertizează că, în funcție de condițiile meteo, traficul poate fi oprit temporar pentru siguranța șoferilor.