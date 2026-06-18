Știri 18 iunie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Autobuzele etajate vor reveni, de mâine, pe traseul estival City Tour.

Programul de circulație începe la ora 10:00, iar prima plecare este atât din Gara Constanța, cât și din Cap Linie Mamaia.

Ultima plecare din Gara Constanța este la ora 18:00, iar ultima plecare din Cap Linie Mamaia la ora 19:15.

Prețul unui bilet pentru o călătorie este 7 lei, iar pentru o zi, 11 lei.

Planetariul din Constanța organizează observații astronomice dedicate solstițiului de vară.

Acestea vor avea loc sâmbătă, în intervalul orar 20:30-23:00.

Biletele se achiziționează online sau la casieria instituției în limita locurilor disponibile.

Prețul biletului pentru elevi este de 6,66 lei, iar pentru adulți, 28,87 lei.

Tariful mediu la gaze va scădea cu 7,1% de luna viitoare.

Anunțul a fost făcut de ANRE, potrivit căruia tariful mediu ponderat scade de la 58,47 la 54,32 lei/MWh.

Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului.

Tot mai multe categorii de bugetari şi-au exprimat în ultimele săptămâni nemulţumirea faţă de proiectul noii legi a salarizării.

Ieri au ieşit în stradă, în Bucureşti, câteva mii de angajaţi din Educaţie, care au cerut retragerea proiectului şi începerea unor negocieri.

Şi angajaţii din vămi sunt nemulţumiţi de neacordarea unor sporuri şi au declanşat o grevă de avertisment de două ore.

În Constanţa, peste 120 de lucrători au participat ieri la greva de avertisment.

Locuitorii din mediul rural care doresc să facă agroturism au de acum o platformă digitală.

Gospodăriile rurale pot participa la programul “Viaţa la Ţară” prin depunerea la primărie a declaraţiei de înregistrare şi a certificatului de producător de activităţi rurale.

Platforma online “Viața la Țară” prezintă disponibilitatea perioadei de vizitare şi costurile activităţilor tradiţionale pentru fiecare gospodărie ţărănească înscrisă.

Veniturile realizate de beneficiari vor fi raportate la ANAF.

Pornografia infantilă va fi pedepsită mai aspru.

Senatorii au adoptat o propunere legislativă de modificare a Codului penal, prin care se redefinește pornografia infantilă – în funcție de gravitatea faptelor.

De asemenea, se majorează și pedepsele, care pot ajunge la 12 ani de închisoare pentru recrutarea sau constrângerea minorilor pentru asemenea activități.

Proiectul va fi dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional.