Știri 23 iunie 2026

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va face parte din soborul de arhierei care va oficia, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.Joi, de la ora 6.25, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală, iar seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Muzeul de Artă Populară din Constanța organizează, în această perioadă, manifestarea „Ziua Universală a Iei”.

La evenimentul care se va derula pe platoul din fața instituției de cultură, în intervalul orar 10.00-18.00, vor fi prezente creatoare de ii și cămăși tradiționale din Muntenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea.

De asemenea, mâine, intrarea la muzeu va fi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești.

Elevii de clasa a VIII-a vor susţine mâine proba la matematică, din cadrul Evaluării Naționale.

De asemenea, elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afişate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8 iulie.

84% dintre apele de scăldat din România sunt de o calitate excelentă.

Așa arată un raport al Agenţiei Europene a Mediului, unde țara noastră este la mijlocul clasamentului, înaintea unor state precum Portugalia, Franţa, Ungaria sau Polonia, media europeană fiind de 85%.

Potrivit documentului, Ciprul se află pe primul loc cu 100% ape curate, iar Grecia, este pe locul al doilea, cu o pondere de peste 97%, urmată de Bulgaria și Italia.

Pentru a monitoriza calitatea apelor pentru scăldat, laboratoarele măsoară nivelurile anumitor tipuri de bacterii, inclusiv enterococii intestinali şi E. Coli, care pot provoca afecţiuni grave.

Autoritățile sanitare avertizează că numărul medicilor de familie ar putea scădea în perioada următoare.

În localitățile fără medic de familie, oamenii sunt nevoiți să meargă zeci de kilometri până la cel mai apropiat cabinet.

Peste o mie de localități nu au deloc doctori, iar în alte câteva sute aceștia vin doar periodic pentru a oferi asistență medicală.

România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a maşinilor de peste 16 ani.

Potrivit specialiştilor, proporţia dintre maşinile second-hand importate şi cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6.

Experţii avertizează că lipsa taxelor de mediu şi verificările tehnice precare la import agravează situaţia.

Emiratele Arabe Unite au devenit prima ţară arabă care interzice copiilor cu vârste mai mici de 15 ani să utilizeze social media.

Măsurile prevăd, de asemenea, ca platformele de socializare să introducă sisteme valabile de verificare a vârstei utilizatorului.

În plus, măsurile introduse previn ca aceste companii de media sociale să folosească activitatea online a copiilor în scopuri comerciale sau de publicitate.