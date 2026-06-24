Știri 24 iunie 2026

Această sărbătoare ne aduce aminte de momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil binevesteşte preotului Zaharia că soția sa, Elisabeta, va da naştere pruncului Ioan, care va deveni Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, precum şi de momentul propriu zis al naşterii Sfântului şi Marelui Prooroc.Este denumită popular Drăgaica sau Sânzienele și face parte dintr-o serie de sărbători creştine pe care Biserica Ortodoxă le-a închinat personalităţii Sfântului Ioan Botezătorul, ca: Naşterea, Soborul, Tăierea capului, precum şi cele trei aflări ale cinstitului său cap.Această sărbătoare se ţine fix cu şase luni înaintea Naşterii Domnului, adică pe 24 iunie deoarece conform mărturiilor biblice, Sfânta Fecioară a rămas însărcinată cu Pruncul Iisus la data când Elisabeta, mama Sfântului Ioan, era însărcinată în luna a şasea.Deşi are o bază biblică, este atestată de-abia în secolele 4-5, deoarece trebuie să ţinem cont şi de perioada persecuţiilor care nu a permis dezvoltarea creştinismului.Biserica a rânduit în această zi dezlegare la pește, deoarece ne aflăm în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Astăzi, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte şi Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Ziua de azi aduce aminte de momentul în care moaştele Sfântului au fost aduse de la Cetatea Albă în Suceava, de către domnul Alexandru cel Bun, la data de 24 iunie 1402, şi aşezate în biserica MIRĂUŢILOR, pe atunci catedrală mitropolitană.

Mai târziu, în anul 1686, regele Jan Sobieski al Poloniei a luat prizonier pe Sfântul Ierarh Dosoftei, precum şi moaştele Sfântului Ioan, care au fost readuse acasă în anul 1783.

La începutul Primului Război Mondial, sfintele moaşte au fost duse la Viena unde au stat până în anul 1918, când au fost readuse la Suceava.

În anul 1950 Sfântul Sinod a hotărât ca cinstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava să se facă în toată Patriarhia Română.

Ziua de astăzi este sărbătorită cu mare cinste şi în Arhiepiscopia Sucevei, deoarece este şi hramul catedralei Arhiepiscopale de acolo.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana.

A fost episcop de Remesiana, localitate la sud de Dunăre, timp de aproape 50 de ani, între anii 366-414.

Apoi a venit și a propovăduit creștinismul în provincia romană Sciția Minor și în Dacia Mediteraneană.

De asemenea a întemeiat câteva aşezări monahale, a înălţat numeroase biserici şi a împodobit sfintele slujbe cu cântări.

Una dintre cele mai frumoase cântări compuse de el este imnul, cu caracter dogmatic, intitulat: „Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm”.

Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.25, Sfânta Liturghie.

Seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Astăzi este Ziua Universală a Iei.

Aceasta celebrează piesa principală a costumului popular românesc, dar și ideea de feminitate, întrucât termenul „ie” este atribuit exclusiv cămășii populare femeiești.

Ia este o adevărată matrice culturală, un simbol al identităţii şi creativităţii spaţiului românesc, care dăinuie din timpuri străvechi.

Restricțiile de circulație pe DN2A în apropierea localității Crucea se prelungesc până vineri, 26 iunie.

Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul de drum național DN2A, cuprins între km 141+550 – km 164+250, pe toată durata desfășurării lucrărilor.

Rutele ocolitoare stabilite și comunicate anterior rămân în vigoare.