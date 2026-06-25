Știri 25 iunie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 18.45, slujba de sfințire a drapelului național, adus de la Comandamentul Flotei, cu prilejul Zilei drapelului național, sărbătorită mâine.De la ora 20.40, ierarhul nostru va oficia Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 5.55 va săvârși Sfânta Liturghie la catedrală, iar de la ora 9, va binecuvânta drapelul național ce va fi arborat la catargul din fața Comandamentului Flotei de pe Faleză.

Parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului sunt invitate să ia parte la Caravana ATOM.

Aceasta se va desfășura în perioada 1 – 19 iulie și cuprinde activități și jocuri pentru copiii din comunitatea parohială oferită de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Zilele disponibile pot fi rezervate în calendarul din formularul de înscriere.

Acesta poate fi accesat de pe pagina de Facebook ATOM Constanța.

Astăzi este Ziua Navigatorului.

Sărbătoarea a fost instituită de Organizaţia Maritimă Internaţională, la conferinţa de la Manila, din anul 2010.

Scopul sărbătoririi acestei zile este de a se recunoaşte contribuţia unică a marinarilor din întreaga lume la comerţul internaţional pe mare, la economia mondială şi la societatea civilă în ansamblu.

Conform statisticilor, în ţara noastră există peste 33.000 de brevete şi certificate de navigatori.

ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat pentru aproape toată țara.

Aceasta este valabilă până la ora 21.00.

Astfel, în Dobrogea, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă.

Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Constanța folosește tehnologie modernă pentru diagnosticul minim invaziv al cancerului pulmonar.

Noua tehnologie permite stabilirea rapidă și precisă a diagnosticului, prin metode minim invazive.

De asemenea, se extinde accesul pacienților din județ și din întreaga regiune la servicii medicale de înaltă performanță, disponibile până acum doar în marile centre universitare.

Preţurile la carburanţi continuă să crească uşor.

Acestea urmează tendinţa ultimei săptămâni, deşi preţul petrolului continuă să scadă, pe fondul detensionării situaţiei din Orientul Mijlociu, care a dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

La nivel naţional, preţul mediu al unui litru de benzină este de 8 lei şi 57 de bani, în timp ce motorina se comercializează la un preţ mediu de 9 lei şi 12 bani.

Transfăgărășanul va fi închis circulației auto sâmbătă, 27 iunie.

Măsura este valabilă între orele 9:00 și 10:40, pe o porțiune de câțiva kilometri, în contextul desfășurării competiției Vidraru Bike Challenge 2026.

Restricția va fi impusă pe tronsonul Căpățâneni Ungureni și Barajul Vidraru.

Persoanele care au rezervare la unitățile de cazare aflate pe tronsonul în cauză vor putea ajunge la acestea cu mașinile personale în afara intervalului menționat.