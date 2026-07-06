Știri 6 iulie 2026

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.30 Sfânta Liturghie.Seara, de la 18.30 va oficia slujba Vecernei la biserica ,,Sfinții Epictet și Astion,, din cartierul Kilometrul 5.Miercuri dimineață, de la ora 7.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion” din apropierea cetății Capidava, județul Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Unele autobuze CT BUS vor avea traseele deviate în weekend-urile din această lună.

Ca urmare a organizării unor evenimente pe bd. Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia şi Ferdinand, autobuzele de pe liniile 2-43, 43M, 43C și 5-40 vor circula deviat, pe sensul spre Gară.

Astfel, acestea vor fi redirecționate pe str. Răscoalei 1907, unde vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic şi Piața Unirii.

Astăzi au început testele la o parte dintre echipamentele montate în noua centrală termoelectrică din Constanța.

Astfel, astăzi și mâine, există posibilitatea ca, în anumite intervale, nivelul zgomotului să depășească limita admisă legal.

Noua centrală va asigura eficiență energetică ridicată, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, costuri mai mici de operare și un confort termic îmbunătățit pentru constănțeni, alături de furnizarea continuă a apei calde și producerea locală de energie electrică.

470 de pompieri din 19 județe și municipiul București vor fi dislocați pe litoralul românesc, pe întreaga durată a sezonului estival.

Măsurile adoptate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmăresc consolidarea capacității de intervenție și intensificarea activităților de prevenire, prin dislocarea de personal și tehnică de specialitate în județul Constanța.

Printre mijloacele operative mobilizate se numără ambarcațiuni, ambulanțe SMURD, autospeciale de stingere și șenilate.

Preţul unui litru de motorină a crescut, în medie, cu 35 de bani.

Perioada de reducere a accizei la acest tip de carburant a expirat.

Preţul benzinei, însă, a rămas neschimbat, chiar şi după eliminarea plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor.

În prezent, un litru de benzină costă, în medie, 8 lei şi 66 de bani, în timp ce motorina se vinde cu un preţ mediu de 9 lei şi 57 de bani pe litru.

Primul medicament care poate întârzia diabetul de tip 1 este disponibil în sistemul public de sănătate din Anglia și Țara Galilor.

Acesta se numește Teplizumab și poate fi obținut de pacienți din sistemul public de Sănătate.

Acest tratament poate întârzia cu până la trei ani declanșarea diabetului de tip 1 și este administrat sub formă de perfuzie intravenoasă timp de 14 zile consecutive, în spital.

Totodată, este o imunoterapie care acționează asupra sistemului imunitar și încetinește atacul asupra celulelor producătoare de insulină din pancreas.

Municipiul Arad va avea cele mai mici tarife de transport în comun din țară.

Astfel, de la 1 august, un bilet unic, valabil timp de 24 de ore pe toate liniile de tramvai și autobuz, va costa 1 leu, de la tariful actual de 4,5 lei pentru o singură oră.

De asemenea, cel mai scump abonament lunar va fi redus de la aproximativ 100 de lei la 20 de lei.

Primarul Călin Bibarț a explicat că măsura reprezintă o strategie de descurajare a deplasărilor cu mașina personală, iar subvenția nu va destabiliza bugetul local.