Știri 7 iulie 2026

Cu acest prilej, în această seară, de la ora 18.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sfinții Epictet și Astion”, din cartierul Kilometrul 5.Mâine, de la ora 7.00, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion” din apropierea cetății Capidava, județul Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Apa potabilă va fi oprită în zona centrală a orașului Constanța, pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion Lahovari.

Astfel, RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 10 ore, până mâine, în intervalul orar 08.00 – 18.00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Ion Lahovari – Flămânda – Poporului – Artileriei – Ștefan Mihăileanu – Gheorghe Murea – I. Ghe. Duca și Călărași precum și cei de pe străzile adiacente și punctele termice aferente zonei.

Repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie.

Absolvenţii de gimnaziu vor afla mâine rezultatele finale ale Evaluării Naţionale, iar în perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinţii fişa cu opţiuni pentru admiterea la liceu.

De asemenea, candidaţii au la dispoziţie şi un ghid explicativ online.

Pentru elevii de clasa XII-a, care au susţinut Examenul de Bacalaureat rezultatele finale vor fi afişate pe 13 iulie.

Numărul accidentelor cu trotinete electrice este în creștere.

Din datele poliţiei rezultă că în majoritatea cazurilor, vina aparţine utilizatorilor de trotinete, fie pentru că pierd controlul mijlocului de transport, fie pentru că nu respectă regulile de circulaţie.

Din cauza numărului mare de traumatisme severe, oraşe mari precum Bucureştiul au început să aplice reguli mai stricte și au introdus purtarea obligatorie a căştii de protecţie şi interzicerea accesului trotinetelor în parcuri.

Punctul de amendă s-a majorat de la 1 iulie cu 14 lei.

Măsura va avea efect asupra tuturor claselor de sancțiuni prevăzute de Codul Rutier.

Valoarea unui punct amendă este de 216,25 lei, iar clasa a 4-a de sancțiuni prevede amenzi cuprinse între 1.947 și 4.305 lei.

Chiar dacă amenzile cresc, se păstrează în continuare regula care permite plata la jumătate din valoarea amenzii, dacă se achită în cel mult 15 zile calendaristice.

Preţul carburanţilor în România ar urma să scadă în perioada următoare.

Astfel, un litru de benzină standard ar putea ajunge la cel mult 8 lei, iar un litru de motorină, în jurul valorii de 8 lei şi 40 de bani.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a precizat că detensionarea relaţiilor dintre Statele Unite şi Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu.