Știri 10 iulie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 19.00, Taina Sfântului Maslu.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

România are în continuare un deficit de locuri pentru tratarea pacienților cu arsuri grave.

În lipsa infrastructurii necesare, o parte dintre bolnavi sunt transferați în străinătate.

Ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, spune că soluția pe termen lung este finalizarea centrelor dedicate, aflate în construcție.

Ministerul Educației a publicat un ghid pentru elevii care participă la admiterea la liceu.

Documentul conține sfaturi utile, precum și etapele care vor urma în acest proces.

Astfel, în perioada 13-20 iulie se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții claselor a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți.

De asemenea, pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților claselor a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027.

Permisul șoferilor care nu își achită amenzile va fi suspendat.

Așa arată o nouă hotărâre adoptată ieri de guvernul interimar.

Astfel, șoferii vor primi o somație de plată, iar în situația în care amenda nu este achitată integral în termen de 90 de zile, va fi calculată perioada de suspendare a permisului astfel: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați.

România nu are un program naţional de îngrijiri paliative, prin care să fie îmbunătăţită calitatea vieţii bolnavilor grav.

Declarația a fost făcută de către Ministrul Sănătații, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, programul nu a putut fi promovat în perioada mandatului interimar al Guvernului, deoarece legislaţia nu permite unui executiv interimar să adopte politici publice noi.