Știri 14 iulie 2026

Aceasta se va desfășura în perioada 27 iulie- 7 august, de luni până vineri, între orele 9.00 și 12.00.Copiii vor avea parte de un program ce cuprinde desen, pictură, literatură, dezvoltare personală, educație pentru sănătate, teatru, cor, jocuri sportive și dans.Parohia” Sfinții Împărați Constantin și Elena” III se află în cartierul Km 4-5, în incinta unității militare.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

22 de autobuze electrice Karsan au intrat în circulație pe linia 2-43 din Constanța.

Anunțul a fost făcut de Primarul municipiului, Vergil Chițac, care a precizat că investiția a fost realizată în baza unei finanțări în valoare de 65 de milioane de lei, obținute prin PNRR și are ca obiectiv modernizarea transportului public și reducerea emisiilor poluante.

Municipalitatea anunță că procesul de modernizare a transportului public va continua și în perioada următoare, prin implementarea altor proiecte finanțate din fonduri europene, menite să îmbunătățească mobilitatea urbană în municipiul Constanța.

Cei care au împlinit vârsta de 16 ani pot merge neînsoţiţi în afara ţării, cu acordul părinţilor exprimat prin declaraţie autentificată.

Poliţia de Frontieră atrage atenţia că certificatul de naştere al copilului nu reprezintă document de călătorie şi nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei.

Aceasta aminteşte că nu mai este nevoie ca însoţitorul să aibă asupra sa, în format fizic, certificatul de cazier judiciar, deoarece poliţiştii de frontieră au posibilitatea de a-l verifica electronic, la momentul controlului.

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete solicită majorarea bugetului alocat motocicletelor în programul Rabla.

Aceasta avertizează că suma de 15 milioane de lei disponibilă pentru acest tip de vehicule în acest an ar putea fi epuizată rapid.

Asociația susține că fondurile disponibile acoperă doar 1.000-1.500 de ecotichete în condițiile unei cereri în creștere.

Deschiderea sesiunii de înscriere în programul Rabla pentru persoanele fizice este programată pe 20 iulie.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează turiștii să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor.

Instituția atarge atenția că atacatorii utilizează anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată, pentru obținerea unor câștiguri ilegale.

Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentative de fraudă.

Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plăților doar după confirmarea rezervării.

Inteligenţa artificială devine tot mai prezentă în viaţa europenilor, inclusiv atunci când vine vorba despre sănătate.

Un nou studiu arată că cei mai mulţi sunt dispuşi să folosească astfel de tehnologii pentru monitorizare, diagnostic sau gestionarea tratamentelor.

Astfel, 94% recurg la automedicaţie pentru anumite probleme, 85% utilizează dispozitive sau aplicaţii de monitorizare, iar două treimi dintre respondenţi indică lipsa personalului medical şi timpii mari de aşteptare drept principalele probleme.

Studiul a fost realizat pe un eşantion între 500 şi 2.000 de persoane din 20 de ţări europene.