Știri 15 iulie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului.Vineri, Biserica Ortodoxă o va cinsti pe Sfânta Mare Muceniță Marina.Cu acest prilej, de la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Techirghiol, unde altarul de vară este închinat Sfintei Marina.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” III din Constanța organizează școala de vară “Copilărie binecuvântată”.

Aceasta se va desfășura în perioada 27 iulie- 7 august, de luni până vineri, între orele 9.00 și 12.00.

Copiii vor avea parte de un program ce cuprinde desen, pictură, literatură, dezvoltare personală, educație pentru sănătate, teatru, cor, jocuri sportive și dans.

Parohia” Sfinții Împărați Constantin și Elena” III se află în cartierul Km 4-5, în incinta unității militare.

ATOM Constanța organizează Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Forțele Aeriene Române desfășoară săptămâna aceasta misiuni de antrenament pe întreg teritoriul țării.

Exercițiile includ zboruri la joasă înălțime și zboruri în regim supersonic, motiv pentru care, în anumite zone, populația poate auzi zgomote specifice produse de aeronavele militare.

Autoritățile precizează că toate misiunile se desfășoară cu respectarea strictă a măsurilor de siguranță aeriană și cu eforturi pentru reducerea impactului fonic asupra comunităților.

Comisarii ANPC au aplicat săptămâna trecută 164 de amenzi în valoare de peste 750.000 de lei şi 190 de avertismente, în urma controalelor desfăşurate în staţiunile de pe litoral.

Inspectorii au retras definitiv de la vânzare produse neconforme de peste 39.000 de lei şi au suspendat temporar comercializarea altora în valoare de 16.000 de lei.

Printre neregulile constatate se numără alimente expirate, condiţii neigienice, spaţii neautorizate şi lipsa informării corecte a consumatorilor.

Premierul interimar Ilie Bolojan cere modificarea legii pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.

Acesta a solicitat miniştrilor interimari ai Sănătății şi Muncii să vină cu o propunere de modificare legislativă, care să introducă mecanisme legale pentru ONG-uri şi culte privind îngrijirea persoanelor aflate în dificultate, în centre de tip medico-social.

Ilie Bolojan a afirmat că, din datele pe care le-a colectat Ministerul Muncii, în ţară sunt mult mai mulţi oameni care sunt în situaţii asemănătoare cu cei din județul Bihor.