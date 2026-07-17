Știri 17 iulie 2026

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia astăzi, de la ora 17.30, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ilie” din localitatea Crângu, comuna Ion Corvin.Mâine seară, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica “Sfântul Ilie” din Constanța, zona CET.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” III din Constanța organizează școala de vară “Copilărie binecuvântată”.

Aceasta se va desfășura în perioada 27 iulie- 7 august, de luni până vineri, între orele 9.00 și 12.00.

Copiii vor avea parte de un program ce cuprinde desen, pictură, literatură, dezvoltare personală, educație pentru sănătate, teatru, cor, jocuri sportive și dans.

Parohia” Sfinții Împărați Constantin și Elena” III se află în cartierul Km 4-5, în incinta unității militare.

ATOM Constanța organizează Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Astăzi este Ziua Națională a Donatorului.

Aceasta este organizată, începând din anul 2014, de către Asociaţia Transplantaţilor din România şi Agenţia Naţională de Transplant.

Din anul 2005, în România se sărbătoreşte, în luna aprilie, „Ziua Naţională a Transplantului”.

Astfel este marcată performanţa echipei profesorului Irinel Popescu, care a realizat, la 15 aprilie 2000, prima operaţie de transplant hepatic din România.

Ministerul Mediului pregătește un proiect de lege care propune sancțiuni mai dure pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor.

Ministrul interimar Diana Buzoianu transmite că noile măsuri ar putea fi promovate imediat ce va fi învestit un guvern cu puteri depline.

Conform documentului supus deja dezbaterii publice, pedepsele ar putea ajunge până la 20 de ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse.

Aproape 40% dintre profesori se gândesc frecvent să renunțe la catedră, iar peste jumătate se simt foarte stresați la locul de muncă.

Așa arată un nou studiu în care riscul de burnout afectează 14% dintre profesori, în special pe cei sub 45 de ani, din învățământul gimnazial.

Dascălii acuză, între altele, suprasolicitarea, lipsa de recunoaștere socială și instituțională și salariile, pe care le consideră insuficiente.

Studiul a fost realizat online, în perioada aprilie–mai, pe un eșantion național de peste 1.500 de dascăli care predau la grădiniță, școală generală și liceu, din mediul urban și rural.