Știri 21 iulie 2026

Sfântul Rafael a trăit în secolul 16 și a avut o viaţă de sihastru.Sfântul Partenie a trăit în secolul 17 și a sihăstrit, pe muntele Scaunele.Datorită rugăciunii şi povăţuirii sale blânde, mulţi călugări şi pustnici s-au mântuit și a fost învrednicit cu darurile tămăduirii şi scoaterii demonilor.

Biserica Ortodoxă o va cinsti mâine pe Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena.

Cu acest prilej, de la ora 7:00, Ips Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la biserica mănăstirii

“Sfânta Maria Magdalena”.

Aceasta se află în apropierea localitații Cobadin, din județul Constanța.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează ediția a noua a Școlii de vară.

Aceasta se va desfășura gratuit, în perioada 3 – 14 august și este dedicată copiilor între 5 și 18 ani.

Proiectul cuprinde diverse jocuri și activități recreative, ateliere de formare, vizite, plimbări, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea copiilor.

Înscrierile se fac până pe 30 iulie, la pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul constănţean Inel II, dar și online, printr-un link, pe pagina de Facebook a parohiei.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ATOM Constanța organizează Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru sudul și sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până la ora 22.00.

În Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse, grindină.

În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Noi restricții de circulație au fost impuse pe podul suspendat Brăila – Tulcea de săptămâna aceasta.

Măsura a fost luată în vederea executării canalului drenant.

Circulaţia se va desfăşura pe banda 2, iar restricţia va fi menţinută până la data de 10 august, potrivit CNAIR.