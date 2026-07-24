Știri 24 iulie 2026

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.45, Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 20.40 va oficia Acatistul Învierii Domnului.Luni, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.Cu acest prilej, duminică, de la ora 7.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Pantelimon”, din localitatea Pantelimon, județul Constanța.Credincioșii vor putea cinsti moaștele sfântului doctor fără de arginți, ocrotitor al parohiei.Tot duminică, de la ora 17.15, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la Catedrala arhiepiscopală, apoi de la ora 18.00, împreună cu preoții și credincioșii prezenți, va merge în procesiune pe străzile Constanței cu moaştele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.Luni, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia de la ora 5.30, Taina Sfântului Maslu, urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită în altarul de vară al Catedralei arhiepiscopale.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează ediția a noua a Școlii de vară.

Aceasta se va desfășura gratuit, în perioada 3 – 14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

Proiectul cuprinde diverse jocuri și activități recreative, ateliere de formare, vizite, plimbări, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea copiilor.

Înscrierile se fac până pe 30 iulie, la pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul constănţean Inel II, dar și online, printr-un link, pe pagina de Facebook a parohiei.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este scăzută.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Astăzi este Ziua Poliţiei de Frontieră Române.

Aceasta a luat fiinţă la 1 iulie 1999, prin unificarea fostului Comandament Naţional al Grănicerilor cu Direcţia Poliţiei de Frontieră.

Până în anul 1998, la această dată s-a sărbătorit „Ziua grănicerilor”, care marca constituirea primului corp unificat al grănicerilor din România.

Data de 24 iulie a fost desemnată ca „Ziua Poliţiei de Frontieră Române” prin ordonanță de urgență, în anul 2001.

Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse în Uniunea Europeană.

Săptămana aceasta a intrat în vigoare un nou regulament în materie de reducere a poluării.

Prin promovarea reutilizării și a reciclării, noile reguli urmăresc o utilizare mai rațională a resurselor, reducerea daunelor aduse mediului și asigurarea de condiții de concurență echitabile.

Potrivit datelor oficiale, în fiecare an, în Europa, se estimează că între 4 și 9 la sută din produsele textile nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată.

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere măsuri urgente pentru combaterea publicităţii înşelătoare şi a produselor comercializate ilegal.

Reprezentanţii organizaţiei atrag atenţia că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înşelătoare, cu promisiuni false în ceea ce privește prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave.

Organizaţia recomandă populaţiei să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate şi să verifice existenţa etichetei în limba română, cu informaţii clare despre producător, distribuitor şi ingredientele produsului.

Aproape toţi absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut evaluarea naţională sunt liceeni.

Ministerul Educaţiei a anunţat că aproape toți elevii care au completat opţiunile au fost repartizaţi.

Cei mai mulţi dintre ei, peste 62%, au intrat la primul liceu trecut pe listă.

Cei care au rămas nerepartizaţi, au o a doua şansă în următoarea etapă, care se va finaliza pe 18 august.

Până marţi, elevii admişi la licee vor merge la unităţile de învăţământ să îşi depună dosarele de înscriere.