Știri 23 iulie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează ediția a noua a Școlii de vară.

Aceasta se va desfășura gratuit, în perioada 3 – 14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

Proiectul cuprinde diverse jocuri și activități recreative, ateliere de formare, vizite, plimbări, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea copiilor.

Înscrierile se fac până pe 30 iulie, la pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul constănţean Inel II, dar și online, printr-un link, pe pagina de Facebook a parohiei.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este scăzută.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Noul Regulament al parcărilor din municipiul Constanța se află în dezbatere publică.

Potrivit acestuia, zona 0 ar urma să dispară, iar tarifele pentru zona 1 ar urma să fie majorate.

De asemenea, stațiunea Mamaia ar urma să fie inclusă în zona 2, cu excepția parcărilor de reședință.

Tarifele pentru această zonă nu se modifică, dar o creștere semnificativă de la 199 la 350 de lei ar urma să sufere abonamentul anual.

În același timp, posesorii de mașini hibrid nu vor mai beneficia de gratuitate.

Reprezentanţii Federaţiei Sanitas ar putea declanșa din 28 iulie greva generală pe termen nelimitat.

Angajaţii din sănătate reclamă deficitul de personal, pierderea veniturilor, inechităţile salariale şi suprasolicitarea personalului medical.

Proiectul noii legi a salarizării unitare nemulţumeşte şi sindicatele din educaţie, poliţie, justiţie şi administraţia penitenciarelor care ameninţă cu proteste de amploare şi blocarea activităţii.

Franţa a devenit marți prima ţară europeană care interzice accesul minorilor sub 15 ani la reţelele de socializare.

Legea mai prevede şi interzicerea telefonelor mobile în liceele din Franţa, după ce acestea nu mai sunt permise de câţiva ani, până la nivel de gimnaziu.

Mai multe ţări europene urmăresc îndeaproape experienţa franceză.

Grecia este pregătită să adopte o lege în acest sens, iar Spania va urma exemplul Franţei în toamnă.