Știri 31 iulie 2026

Acest post are o durată de 2 săptămâni şi ţine până la Praznicul Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august.El ne aduce aminte de virtuţile alese ale Preasfintei Fecioare precum şi de postul ţinut de aceasta prin care s-a pregătit pentru trecerea la cele veşnice.Ca vechime, acest post este de dată mai recentă faţă de celelalte posturi de peste an.Originea lui se situează undeva în secolul 5 odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului.Uniformizarea rânduielilor bisericeşti cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol.Canoanele bisericii prescriu dezlegare la peşte în data de 6 august, la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.

Mâine, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului, tot la Catedrală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ATOM Constanța organizează și Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

Deputații au prelungit termenul până la care este obligatorie montarea de repartitoare de căldură.

Acestea vor putea fi instalate până la sfârșitul anului 2030 și nu până la 31 decembrie anul viitor.

Tot din anul 2030, vor intra în vigoare și amenzile cuprinse între 5000 și 10.000 de lei pentru cei care nu-și montează astfel de aparate în apartamente.

Proiectul va primi votul final în Senat.

Proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului a fost adoptat de Camera Deputaților.

Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive, și are ca obiectiv diminuarea prețurilor la pompă.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan a declarat că după ce legea va fi promulgată de către președintele României și va intra în vigoare, ea ar trebui să ducă la o scădere de minim 50-60 de bani pentru fiecare litru de motorină.