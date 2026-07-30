Știri 30 iulie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Apoi, de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie.Mâine, de la ora 11.00, în Portul militar Constanța, va săvârși slujba de Tedeum, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înființarea Divizionului 146 Nave Minare-Deminare.Totodată, ierarhul Tomisului va sfinți navele din cadrul Divizionului.Mâine noapte, de la ora 23.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Astăzi se împlinesc 19 ani de la trecerea la cele veşnice a fericitului întru adormire Patriarh Teoctist.

Cel de-al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a adormit întru Domnul în ziua de 30 iulie 2007 la Spitalul Fundeni din Capitală, la vârsta de 92 de ani.

Preafericitul Teoctist a fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Române între anii 1986-2007.

Astăzi este “Ziua Internaţională a Prieteniei”.

Inițiativa a fost adoptată oficial de ONU în anul 2011 şi promovează prietenia între oameni indiferent de rasă, culoarea pielii sau religie.

Această zi este un bun prilej pentru recunoaşterea relevanţei şi importanţei prieteniei, ca un sentiment nobil şi valoros în viața fiinţei umane.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ATOM Constanța organizează Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

Două sisteme autonome maritime Triton au devenit operaționale în Portul Constanța.

Echipamentele, specializate în detecția și monitorizarea dronelor maritime, sunt amplasate în zona digurilor de nord și de sud.

Măsura urmărește consolidarea nivelului de siguranță pentru companiile care își desfășoară activitatea pe platforma portuară.