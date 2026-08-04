Știri 4 august 2026

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, de la Grupul Social Ceres, din apropierea localității Mihail Kogălniceanu.Tot mâine, de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța.Totodată, va sfinți racla care adăpostește o particică din moaștele Sfântului Vasile cel Mare, primită în dar din Sfântul Munte Athos, în anul 2023.Joi, Biserica Ortodoxă va prăznui Schimbarea la Față a Domnului Nostru Iisus Hristos.Astfel, de la ora 7.30, ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Dobromir, cu prilejul cinstirii hramului altarului de vară.De la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sf. Mina” din Parcul Tăbăcărie, din municipiul Constanța, care are hramul de vară Schimbarea la Față a Domnului.Apoi, la ora 20.45, va oficia Acatististul Maicii Domnului în Catedrala arhiepiscopală.Vineri, Biserica Ortodoxă Română o va cinsti pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla.Cu acest prilej, de la ora 7.30, Îps Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Crucea, din județul Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna aceasta.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ATOM Constanța organizează și Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

Poliţiştii rutieri recomandă evitarea, pe cât posibil, a călătoriilor pe perioada vârfului de caniculă.

Anunțul a fost făcut de către Comisarul șef Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Aceasta sugerează ca în această perioadă să se acorde atenție asupra hidratării corespunzătoare, a semnelor de oboseală cauzate de căldură, cum ar fi dificultatea de concentrare, somnolența, ameţeala sau durerile de cap, dar și instalaţiile de aer conditionat funcţionale sau o presiune corectă a pneurilor.

A doua sesiune de anul acesta a examenului de Bacalaureat a început ieri cu proba orală la Limba română.

Potrivit calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei, evaluarea competenţelor va continua pe parcursul acestei săptămâni.

Primul examen scris, la Limba şi literatura română, va avea loc luni, pe 10 august.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 24 august, după soluţionarea contestaţiilor.

IGPR avertizează asupra unei noi fraude online în care este folosită identitatea Poliţiei Române.

Este vorba despre noi campanii de fraudă în mediul online în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține beneficii financiare sau acces la date sensibile.

IGPR precizează că instituţiile statului NU transmit amenzi prin SMS sau prin aplicaţii de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plăţii și recomandă verificarea existenței unor eventuale obligații de plată exclusiv prin platformele oficiale, accesând manual adresa www.ghiseul.ro.