Știri 5 august 2026

S-a născut în anul 1913, în satul Crăiniceni din judeţul Botoşani şi a primit din botez numele Ilie.La vârsta de 19 ani a plecat la mânăstirea Neamţ, unde timp de 4 ani a fost bibliotecar şi îngrijitor la bolniţă.În anul 1936 a fost tuns în monahism cu numele Ioan, după care a plecat în Ţara Sfântă, unde s-a nevoit timp de 10 ani la mânăstirea Sfântul Sava de lângă Bethleem.În anul 1947 a fost hirotonit diacon şi apoi preot, după care a fost numit egumen al schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul de pe valea Iordanului.Aici, timp de 5 ani a tradus scrieri ale Sfinţilor Părinţi şi a compus un volum de versuri duhovniceşti.În 1952 s-a mutat la mânăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul din pustia Hozevei, iar după un an s-a retras ca pustnic în peştera Sfintei Ana din apropierea mânăstirii.Aici a petrecut timp de 7 ani în aspre nevoinţe şi rugăciuni neîncetate, după care, în data de 5 august 1960 s-a mutat la Domnul, şi a fost înmormântat în peşteră.După 20 de ani, în anul 1980, trupul sfântului a fost aflat neputrezit şi plin de bună mireasmă, motiv pentru care a fost depus la mânăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Ioan în luna iunie a anului 1992, şi este cinstit de credincioşii din România, Grecia, Cipru şi Ţara Sfântă.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această seară la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 18.00, Taina Sfântului Maslu.

Totodată, va sfinți racla care adăpostește o particică din moaștele Sfântului Vasile cel Mare, primită în dar din Sfântul Munte Athos, în anul 2023.

Mâine, Biserica Ortodoxă va prăznui Schimbarea la Față a Domnului Nostru Iisus Hristos.

Astfel, de la ora 7.30, Ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Dobromir, cu prilejul cinstirii hramului altarului de vară.

De la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sf. Mina” din Parcul Tăbăcărie, din municipiul Constanța, care are hramul de vară “Schimbarea la Față a Domnului”.

Apoi, la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Vineri, Biserica Ortodoxă Română o va cinsti pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla.

Cu acest prilej, de la ora 7.30, Îps Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Crucea, din județul Constanța.

Seara, de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica ,,Sfântul Ioan Botezatorul,, din zona Pod Butelii, Constanța.

Sâmbătă, Arhiepiscopul Tomisului va sluji la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.30, Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna aceasta.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.

Astăzi, valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30…31 de grade pe litoral și 36…37 de grade în Muntenia.

Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Lucrările la sistemul de iluminat public continuă în municipiul Constanța.

Sunt vizate, în această săptămână, străzile Adamclisi, Dobrilă Eugeniu, Termele Romane, b-dul Tomis și cartierul Tomis Nord.

Pe durata desfășurării lucrărilor, în zonele de intervenție pot apărea restricții temporare de circulație și disconfort punctual pentru participanții la trafic și pentru locuitorii din apropiere, transmite Primăria.

Conținutul online de scurtă durată influențează creierul la nivel chimic și creează dependență.

Specialiștii spun că platformele sociale cu conținut de scurtă durată, cum ar fi Tiktok, Instagram sau Youtube Shorts exploatează sistemul de recompensă imediată și intermintentă a creierului.

Totodată, zona creierului responsabilă cu luarea deciziilor, controlul impulsurilor și atenția susținută este ultima care se dezvoltă, motiv pentru care copiii sunt cei mai afectați de acest tip de conținut.

Comisia Europeană a pus la punct un set de recomandări și restricții pentru platformele sociale din toate statele membre pentru siguranța copiilor sub 13 ani.