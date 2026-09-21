Știri 21 septembrie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie.Apoi, va oficia slujba înmormântării pentru părintele Enache Drăguș, care a trecut sâmbătă, la cele veşnice.Acesta a fost preot slujitor la Biserica “Sfinții Îngeri”, timp de peste două decenii.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, marți, 29 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până mâine, inclusiv, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

CRTS Constanța și parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 27 septembrie, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

ANM a emis o informare meteorologică de răcire accentuată și ploi moderate cantitativ pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până joi, la ora 10.00.

Valorile termice vor scădea cu până la 8, 12 grade, vremea devenind rece pentru această dată.

În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, mai întâi în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest.

Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de 20…30 l/mp.

Tinerii români sunt printre cei mai activi utilizatori ai inteligenței artificiale în scop educațional.

Aproape 90% dintre adolescenții care au vârste între 14 și 16 ani, folosesc aplicații bazate pe AI.

Procentul elevilor români care folosesc inteligența artificială este extrem de ridicat și variază între 65 şi 99%.

Copiii de 10 ani folosesc AI într-un procent de 20% pentru a-și face temele sau pentru alte texte necesare la școală, iar

aproximativ 82% dintre copiii cu vârste între 10 și 16 ani folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună.

Aproape toate unitățile de învățământ din Constanța au cabinete medicale, dar nu suficienți doctori.

Anunțul a fost făcut de către Direcția Medico-Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța.

Potrivit instituției, nu s-au putut face angajări și s-a ajuns în situația în care un singur doctor este nevoit să se ocupe de copiii de la cel puțin două – trei școli, până la șase sau șapte unități de învățământ.

Legea conturilor individuale „de investiții pentru viitor”, cu retragerea banilor acumulați la momentul pensionării, a fost adoptată.

Documentul asigură economii pentru pensie prin investiții pe piața de capital, după propriile alegeri.

Aceste conturi sunt venituri impozabile și reprezintă un sistem modern de economisire și de investiții pe termen lung.

Potrivit proiectului de lege, moștenitorii persoanelor care au inițiat aceste conturi individuale de investiții pentru pensie, pot opta între transferul într-un cont propriu sau retragerea banilor printr-o plată unică.