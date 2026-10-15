Știri 15 octombrie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Peste 28.000 de credincioşi au participat, ieri, la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Slujba a fost oficiată de un sobor de ierarhi, din ţară şi din străinătate, în fruntea cărora s-a aflat Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Pentru cei care nu au reuşit să îşi găsească un loc în apropierea scenei, în mai multe zone au fost amplasate ecrane panoramice, iar pe străzile unde pelerinii au stat la rând au fost difuzoare, astfel încât aceştia să poată asculta slujbele.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța a fost inclus în programul național pentru tratamentul leziunilor coronariene cronice.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.

Potrivit acestuia, includerea în program creează premisele unui acces mai bun la tratamentele de care pacienții au nevoie.

Anul trecut, la nivelul Spitalului Județean Constanța a fost înființat Laboratorul de Angiografie și Cateterism Cardiac.

Senatul a adoptat un proiect de lege privind decontarea investigațiilor pentru pacienții cu boli cronice.

Este vorba despre pacienții cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau renale cronice.

Măsura vizează investigațiile de înaltă performanță și pe cele de medicină nucleară efectuate în regim ambulatoriu, în cadrul monitorizării medicale.

Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.

ANM a prelungit informarea meteorologică de intensificări ale vântului până mâine la ora 18.00.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece pentru această perioadă.

Proiectul privind calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar viitor a fost pus în consultare publică.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2027 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Potrivit proiectului, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în școli va începe cu proba de evaluare a competențelor.

Proba scrisă este programată pe 20 octombrie, interviul, în a doua jumătate a lunii noiembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie.

Candidatul este declarat promovat dacă a obținut cel puțin nota 6.