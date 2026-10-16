Știri 16 octombrie 2026

Aceasta a fost marcată de Adunarea Generală ONU, în anul 1980, deoarece s-a considerat că ‘alimentaţia este o nevoie fundamentală a omului şi o condiţie necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane’.Evaluarea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei, realizată în anul 2011, a scos la iveală faptul că populaţia României are o alimentaţie preponderent nesănătoasă.Conform specialiştilor, alimentaţia românilor se caracterizează printr-un aport mare de grăsimi şi proteine totale, un aport insuficient de carbohidraţi şi de fibre alimentare, dar şi de calciu, magneziu şi seleniu.Totodată, dieta românilor conţine un consum dublu de sare faţă de valorile recomandate.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, principalele cauze de mortalitate în lume sunt legate de alimentaţia nesănătoasă, astfel că 14 milioane de decese sunt cauzate anual, la nivel global, de o alimentaţie incorectă şi dezechilibrată.

Polițiștii constănțeni au aplicat primele amenzi pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor pe platformele de colectare.

Sancțiunile au fost aplicate în zonele Compozitori, Km 4–5 și CET.

Cetățenii sunt atenționați că noile ecoinsule sunt monitorizate video, iar acțiunile de verificare și sancționare vor continua în toate cartierele.

Cazinoul din Constanța lansează o inițiativă dedicată accesului la cultură pentru elevi, studenți și seniori.

Astfel, de duminică, aceștia vor putea achiziționa bilete la prețul de 50 de lei pentru concertele selectate de duminică din cadrul festivalului, în limita unui număr de locuri disponibile.

Inițiativa se desfășoară sub mesajul „Dragostea pentru muzică se transmite din generație în generație!”, și urmărește să apropie muzica clasică de un public cât mai larg și să încurajeze, în special, tinerii să descopere experiența concertelor live.

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea cu 25% a accizei la motorina standard până pe 31 octombrie.

Măsura înseamnă o diminuare de aproape 830 de lei pe tonă.

Decizia urmărește limitarea efectelor scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și a prețurilor la bunurile de consum.

Instituția precizează că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Romsilva va pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la prețuri similare celor din anul 2025.

Stocurile disponibile în prezent sunt de circa 400 de mii de metri cubi și vor fi completate pe măsura recoltării.

Pentru lemnul vândut la locul recoltării, prețurile variază, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub.

Cei interesați se pot adresa ocoalelor silvice din zona de domiciliu.

Elevii care învaţă în clasa a IX-a au de acum manuale care respectă noua programă.

Ministerul Educaţiei a anunţat că pe platforma digitală manuale.edu.ro au fost încărcate cărţile şcolare pentru 63 de discipline.

Termenul final de transmitere a necesarului de manuale şcolare noi pentru clasa a IX-a este 28 octombrie.

Uniunea Europeană ar urma să înregistreze cea mai mică producție de zahăr din ultimii nouă ani.

Pe fondul secetei și al reducerii suprafeței cultivate la 1,2 milioane de hectare, producția de zahăr ar urma să scadă cu aproape 19%, și ar ajunge la 13 milioane de tone, potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite.

Deși în România se preconizează o recoltă mai mare datorită extinderii suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr cu aproape 30%, acest fapt nu garantează o reducere a prețului la raft.