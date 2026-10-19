Știri 19 octombrie 2026

Astfel, până vineri, 23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la moaștele acestui sfânt în interiorul Catedralei Patriarhale.Până acum, sfintele odoare erau expuse în pridvorul Catedralei, însă în prezent acolo se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. Totodată, anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.Programul de închinare va fi între orele 7:00 și 21:00.

Apa caldă pentru consumatorii din sistemul centralizat este oprită până miercuri.

Anunțul a fost făcut de Termocentrale Constanța.

Măsura este luată pentru executarea unor lucrări de conectare a noii centrale.

Reluarea furnizării apei calde se va face, etapizat, după finalizarea lucrărilor menționate.

Aproape 70 de bilete de tratament balnear sunt disponibile la Casa Județeană de Pensii Constanța.

Datele de prezentare în stațiuni sunt în perioada 20–24 octombrie.

Cele mai multe bilete sunt disponibile în stațiunile Amara, Mangalia și Saturn, câte 9, și Neptun, unde sunt disponibile 7.

Biletele pot fi solicitate inclusiv de persoanele care nu au depus anterior o cerere.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ pentru toată țara.

Informarea este valabilă până la ora 2.00, în această noapte.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în Dobrogea și Moldova, cu viteze în general de 45…60 km/h.

Va ploua în Dobrogea, Moldova, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Totodată, Dobrogea se află până la ora 21.00, sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h.

Preţurile la benzină au început să scadă uşor pentru prima oară în ultimele două luni.

Reducerea este de 5 bani, însă limita de 10 lei pentru un litru este în continuare depăşită în majoritatea benzinăriilor.

În schimb, preţurile la motorină – de aproape 11 lei pe litru – au rămas neschimbate, pentru a şaptea zi consecutiv la nivel naţional.

Guvernul a aprobat actualizarea cu inflaţia a amenzilor pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale.

Hotărârea stabilește amenzi cuprinse între 22.000 şi 440.000 de lei, față de nivelul actual, cuprins între 10.000 şi 200.000 de lei.

Aceste contravenții vizează, printre altele, difuzarea serviciilor media audio-vizuale cu încălcarea prevederilor legale, publicitatea mascată, nerespectarea dreptului la replică și furnizarea serviciilor media audio-vizuale fără deținerea unei licențe.

Un nou medicament pentru bolnavii de cancer pancreatic ar urma să intre în uz.

Agenția Europeană pentru Medicamente recomandă autorizarea de introducere pe piață a acestuia, denumit DARAXONRASIB.

Studiile clinice au arătat că noul tratament reușește să dubleze speranța medie de viață în stadiile avansate ale bolii, comparativ cu chimioterapia standard.

În SUA, acesta a fost aprobat în luna august a anului trecut, prin procedura accelerată, datorită beneficiilor dovedite.