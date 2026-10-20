Știri 20 octombrie 2026

Astfel, până vineri, 23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la moaștele acestui sfânt în interiorul Catedralei Patriarhale.Până acum, sfintele odoare erau expuse în pridvorul Catedralei, însă în prezent acolo se desfășoară lucrări de restaurare a picturii.Totodată, anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.Programul de închinare va fi între orele 7:00 și 21:00.

Circulația pe Podul Prieteniei Giugiu Ruse va fi restricționată temporar până joi.

Anunțul a fost făcut de către Ministerul de Externe.

Traficul se va desfășura pe banda din stânga, dirijat la intervale de aproximativ 20 de minute.

Următoarea etapă de restricții se va aplica din 26 până pe 29 octombrie, când va fi blocată banda din stânga.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montarea rosturilor de dilatare.

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar duminică, ziua va fi cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

Din anul 1997, România a adoptat trecerea la ora oficială de iarnă şi de vară în aceeaşi zi cu statele Uniunii Europene.

Salariile românilor au crescut într-un an, dar banii în plus nu sunt suficienți pentru a acoperi scumpirile.

În luna august, salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei, cu 300 de lei mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.

Calculele Institutului Național de Statistică arată că, din cele 84 de ramuri economice analizate, în 42 salariile nu au ținut pasul cu scumpirile.

În învățământ, salariul mediu net a crescut cu doar 52 de lei într-un an, în administrația publică, majorarea a fost de 51 de lei, iar în domeniul sănătății, de numai 34 de lei.

Creșterile sunt mult sub rata inflației, astfel că puterea de cumpărare a angajaților a scăzut.

Alimentația copiilor este extrem de importantă pentru dezvoltarea lor.

Specialiștii în nutriție atrag atenția că meniul unui copil sau adolescent ar trebui să fie format jumătate din legume și fructe proaspete și jumătate din cereale integrale și alte proteine de calitate.

În plus, micul dejun este obligatoriu înainte de începerea cursurilor, iar pe parcursul zilei elevii trebuie să consume două gustări sănătoase, cereale integrale, fructe proaspete sau iaurt.

Ministerul Sănătăţii a anunțat că a finalizat plăţile prin Planul de Reziliență.

Astfel, şapte spitale publice au fost construite şi/sau dotate, au fost digitalizate 188 de spitale şi 94 de instituţii de sănătate publică.

Totodată, au fost construite sau renovate 66 de unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, iar 115 spitale publice au fost dotate cu echipamente şi materiale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale.

Numărul victimelor traficului de persoane este în creștere.

În România, 430 de persoane au fost identificate ca victime ale traficului de persoane în primele șase luni ale anului, în creștere cu 32% față de anul 2025.

De asemenea, au fost identificate peste 150 de victime minore, ceea ce arată vulnerabilitatea continuă a copiilor, în special a fetelor minore.

Cea mai întâlnită formă de exploatare este cea sexuală, iar cea prin muncă este în creștere.

Faptele se petrec de obicei în România, dar și în țări precum Regatul Unit, Germania, Ungaria, Austria și Italia.