Știri 21 octombrie 2026

Aceştia sunt: Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea, Sfinţii Părinţi Mărturisitori şi Mucenici Ioan şi Moise Măcinic.Sfântul Cuvios Visarion Sarai, originar din Bosnia, a călătorit prin Transilvania și a propovăduit ortodoxia.A fost întemniţat în închisoarea din Kufstein, unde a murit.Sfântul Cuvios Sofronie a întemeiat un schit în satul natal, Cioara.Pentru râvna faţă de ortodoxie, a fost de două ori închis şi apoi eliberat.S-a mutat la Domnul, în Mănăstirea Argeşului.Sfântul Mucenic Oprea, ţăran din Săliştea Sibiului, și Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel au murit în temniţa din Kufstein pentru că au dus plângerile românilor la Viena.Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeş a luptat împotriva încercărilor habsburgilor de a impune unirea cu Roma.Închis în anul 1756, peste 24 de ani a murit tot în temniţa din Kufstein.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji zilele acestea la Catedrala arhiepiscopală.

Astfel, mâine seară, de la ora 20.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, iar de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie.

Vineri, de la ora 18.30, ierarhul nostru va oficia Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, de la ora 6.45, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului.

Duminică, de la ora 8.00, va oficia Sfânta Liturghie de hram la biserica „Sfântul Dumitru” din Constanța. Înainte de Sfânta Liturghie, vor fi scoase spre închinare, în baldachin, Sfintele Moaște ale: Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Sfintei Mari Mucenițe Varvara, Sfinților Doctori fără de arginți Cosma, Damian și Trifon, Sfântului Ierarh Modest, Sfântului Iacov Iviritul, Sfântului Apostol Filimon, Sfântului Mucenic Noul Teodor și ale Sfintei Cuvioase Teoctista.

Astăzi debutează prima ediție a Festivalului-Concurs Național Folcloric aromân “Fată cu ochi măslinii – Marica Pitu”.

Acesta se desfășoară, de la ora 10.00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin” din Constanța pe parcursul a două zile.

Scopul evenimentului este omagierea primei interprete profesioniste dobrogene, MARICA PITU -Fata cu ochi măslinii a cântecului românesc, dar şi descoperirea şi promovarea de tinere talente interpretative.

Evenimentul este organizat de Fundația Folclorică Florile Dobrogei, din Constanța, Primăria şi Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural “Teodor Burada”, precum şi de Comunitatea Aromânilor din Constanța.

Pelerinajul cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, este în desfășurare în Capitală.

Astfel, până vineri, 23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la moaștele acestui sfânt în interiorul Catedralei Patriarhale.

Până acum, sfintele odoare erau expuse în pridvorul Catedralei, însă în prezent acolo se desfășoară lucrări de restaurare a picturii.

Totodată, anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

Programul de închinare este între orele 7:00 și 21:00.

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar duminică, ziua va fi cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

Din anul 1997, România a adoptat trecerea la ora oficială de iarnă şi de vară în aceeaşi zi cu statele Uniunii Europene.

În acest sens, reprezentanţii CFR au transmis că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor.

Ministerul Educației a publicat forma finală a calendarului Evaluării Naționale.

Astfel, pe 22 iunie 2027 se va susține proba scrisă la Limba și literatura română, iar pe 24 iunie, proba la Matematică.

Elevii din partea minorităților naționale vor avea pe 25 iunie proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele vor fi afișate pe 30 iunie și în aceeași zi vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor putea depune contestațiile.

Parlamentul Ucrainei a adoptat o nouă lege care garantează dreptul de a folosi limba unei minorităţi din Uniunea Europeană în şcoală.

Noile dispoziţii clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanţele, nu doar în timpul cursurilor şcolare, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

El a dat asigurări că vor continua eforturile alături de comunitate şi de autorităţile ucrainiene, pentru ca implementarea legislaţiei să le ofere copiilor români posibilitatea de a învăţa în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal.