Știri 27 octombrie 2026

Născut la începutul secolului al XIII-lea, în satul Basarabi, din sudul Dunării, Sfântul Dimitrie s-a nevoit pentru a dobândi o viaţă virtuoasă, în post şi rugăciune.Şi-a găsit sălaş într-o peşteră pe malul Lomului şi a trăit o viață ascetică.După moartea sa, intrarea peșterii s-a surpat și a blocat accesul.Moaştele sfântului au fost descoperite atunci când apele Lomului au crescut şi au redeschis peștera.În anul 1774, un creştin numit Hagi Dimitrie, din Bucureşti, a mijlocit pe lângă autorităţile militare ruseşti, aflate atunci la sud de Dunăre, pentru aducerea moaştelor în Muntenia.Astfel, trupul Sfântului Dimitrie a fost adus la Bucureşti şi aşezat în catedrala patriarhală, unde se află şi astăzi.Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul oraşului Bucureşti, iar harul său se face simţit în numeroasele vindecări petrecute la racla sa.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Mănăstirea Dervent.

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 23.00, Sfânta Liturghie de hram.

Lăcașul de cult îl are ca ocrotitor spiritual și pe Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești, cinstit în Biserica Ortodoxă, pe 28 octombrie.

De asemenea, mâine noapte, de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Joi seara, de la ora 20.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, iar de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrală.

Vineri, de la ora 17.30, ierarhul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” din proximitatea localității Palazu Mic, județul Constanța.

Autobuzele CT BUS ar putea ajunge și în Cumpăna, Ovidiu, Valu lui Traian și Năvodari, de la 1 noiembrie.

Legătura între Constanța și Cumpăna se va face prin linia 220. Până la Valu lui Traian ar urma să ajungă linia 221, iar la Ovidiu și Năvodari, traseele 222 și 223.

Tot de la 1 noiembrie, tariful unei călătorii cu autobuzele CT BUS ar urma să crească la 5 lei pentru Constanța și toate localitățile incluse în proiect.

Atenție la ofertele de Black Friday!

Autoritățile le recomandă cumpărătorilor să verifice cu atenție promoțiile și mesajele primite online și avertizează că această perioadă se numără printre cele în care riscul fraudelor cibernetice este extrem de ridicat.

Pentru evitarea fraudelor online, polițiștii le mai recomandă cumpărătorilor, să compare prețurile de pe mai multe platforme și să verifice domeniul web al site-ului, să facă plățile online doar prin canale securizate, și, să nu salveze automat datele cardului pe platforme necunoscute.

Peste 18.000 de cadre didactice vor învăța cum să contribuie la creșterea incluziunii și echității în școli.

Este vorba despre un proiect care va fi implementat de Ministerul Educației în următorii trei ani pentru cei care lucrează cu elevi aflați în situații vulnerabile, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități.

Proiectul beneficiază de un buget total de aproape 100 de milioane de lei.

Elevii pot avea maxim 40 de absenţe justificate de părinţi pe parcursul unui an şcolar, dar nu mai mult de 20% din numărul orelor la o disciplină.

Așa arată regulamentul de funcţionare a şcolilor.

De asemenea, la fiecare 20 de absenţe nemotivate va fi scăzută media anuală la purtare.

Ministerul Educației și Cercetării transmite că motivarea absențelor se face în ziua prezentării actelor justificative.

Tot odată, dacă elevii acumulează zece sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu mai primesc bursa de merit, socială sau tehnologică pentru luna respectivă.