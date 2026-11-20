S-a născut în jurul anului 780, la Irinopolis din Asia Mică, din părinţi ortodocşi devotaţi.S-a nevoit mult cu postul şi rugăciunea, a biruit toate cursele nevăzuţilor diavoli şi s-a învrednicit de darul facerii de minuni şi al înaintevederii.Sfântul Grigorie s-a mutat la Domnul pe 20 noiembrie 842, la Constantinopol.Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul se păstrează întregi la Mănăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă îl cinsteşte şi pe Sfântul Mucenic Dasie.

Originar din Durostorum, era soldat creştin în armata romană, cantonat în oraşul Axiopolis lângă Cernavodă, pe malul drept al Dunării.

Numele Dasius este de origine geto-dacică şi înseamnă „miel“.

Pătimirea sa este legată de sărbătoarea păgână Saturnalia, închinată zeului grec Cronos, al timpului, adoptat de romani cu numele Saturn.

Pentru că și-a mărturisit credinţa şi a refuzat să jertfească idolilor, Sfântul Dasie a fost martirizat, într-o zi de vineri, 20 noiembrie, a anului 304.

Mâine, Biserica Ortodoxă va prăznui Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

Cu acest prilej, astăzi, de la ora 17.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din cartierul Compozitorilor.

Mâine, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Colilia, cu prilejul hramului.

Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Duminică, de la ora 8.00, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Astăzi este Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.

În data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

În România, Convenţia a fost ratificată la 28 septembrie 1990 iar prevederile acesteia au stat la baza elaborării Legii cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Această zi are ca scop sensibilizarea opiniei publice asupra dreptului fundamental al copiilor.

Cercetătorii australieni au dezvoltat un test genetic care poate depista riscul crescut de glaucom.

Aceasta este cea mai frecventă formă a bolii și una dintre principalele cauze ale orbirii ireversibile la nivel mondial.

Testul ar putea ajuta medicii să identifice din timp persoanele cu risc ridicat, care ar putea beneficia de controale oftalmologice mai frecvente și de începerea timpurie a tratamentului.

Cercetătorii susțin că evaluarea genetică oferă informații suplimentare importante față de măsurarea presiunii intraoculare, unul dintre principalii indicatori folosiți în prezent pentru estimarea riscului de glaucom.

Energia electrică se va scumpi.

Hidroelectrica a majorat cu aproape 12% preţul pentru clienţii noncasnici.

Şi compania PPC a anunţat că scumpeşte energia electrică pentru clienţii casnici din serviciul universal.

Astfel, din ianuarie 2027 preţul va fi 1,96 lei/kWh, faţă de 1,65 de lei cât este în prezent.

Consumatorii vulnerabili ar putea primi vouchere pentru plata energiei pe durata sezonului rece.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

Acesta a adăugat că Ministerul Mediului va acorda un sprijin financiar gospodăriilor care solicită fonduri pentru achiziționarea unor sisteme de stocare a energiei.