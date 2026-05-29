Știri 29 mai 2026

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 6.00, Sfânta Liturghie și slujba de pomenire de obște a celor adormiți.Seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă va prăznui Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile.Cu acest prilej, de la ora 7.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica paraclis „Sfântul Martir Iustin Românul și Filosoful” de la mănăstirea „Tuturor sfinților români”, din apropierea localității Poarta Albă, iar de la ora 16.00, va oficia Pavecernița Mare la mănăstirea Văcăreștii Noi, cu prilejul cinstirii Sfintei Treimi, hramul așezământului monahal.Luni, 1 iunie, Biserica Ortodoxă va prăznui Sfânta Treime.La împlinirea a 90 de ani de viață, ierarhul nostru va răspunde invitației Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și, de la ora 9.00, va face parte din soborul de arhierei prezenți la Sfânta Liturghie aniversară, în Catedrala „Sfânta Treime” din Arad.

Parohia Buna-Vestire din Constanța organizează un eveniment dedicat copiilor.

Acesta se intitulează “Glasuri mici, rugăciuni mari” și va avea loc duminică, de la ora 14.00, în curtea bisericii, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.

Evenimentul cuprinde jocuri de mișcare și activități de creație și face parte din proiectul “Unde ești copilărie?”, aflat la cea de-a VII-a ediție.

Arhiepiscopia Tomisului în colaborare cu Restaurantul Dorna din stațiunea Mamaia organizează un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.

Astfel, luni, 1 iunie, la restaurantul Dorna, 500 de copii din medii defavorizate și din centrele de plasament vor avea parte de cadouri, jocuri, spectacole, gustări și un tort festiv.

Partenerii evenimentului sunt ASCOR Constanța, Primăria Constanța, compania Transevren, Club Amicii și Arena Modern Năvodari.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocurile de sânge pentru grupele 0 pozitiv și negativ și A pozitiv și negativ sunt scăzute.

Luni, Centrul va fi închis, deoarece este zi de sărbătoare legală.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța organizează “Ziua Copilului într-un duh”.

Aceasta se va desfășura luni, 1 iunie, de la ora 12.00, după Sfânta Liturghie, la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare din localitatea Costinești.

Evenimentul cuprinde ateliere de dansuri și muzică, concursuri sportive, jocuri interactive, șah și volei.

Intrarea este liberă.

Cabinetul de Stomatologie din cadrul Spitalului Județean Constanța va deveni funcțional din data de 2 iunie.

Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Consiliului Județean Constanța.

Serviciul va asigura permanență atât pentru copii, cât și pentru adulți și va oferi asistență medicală stomatologică de urgență în regim continuu.

Linia 100M va redeveni operațională, din 19 iunie.

Autobuzele vor circula pe traseul Gara Constanța – Cap Linie Mamaia.

De la aceeași dată, liniile 100 și 47M se suspendă.

Tot din 19 iunie, traseele liniilor 5-40 și 14 vor fi prelungite până la stația Aqua Parc, pentru a asigura conexiunea cu linia 100M.